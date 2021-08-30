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Elazığ’da iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 9 kişi yaralandı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Asayiş 30.08.2021, 20:17
Elazığ’da iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 9 kişi yaralandı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 LR 115 plakalı ve 23 HS 566 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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