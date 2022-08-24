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Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 24.08.2022, 00:17
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Hıdırbaba ile Hal köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 DHK 67 plakalı otomobil ile E.K. yönetimdeki 23 HE 630 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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