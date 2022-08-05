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Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’ın iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 05.08.2022, 11:46
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ’ın iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EF 976 plakalı ile 23 EP 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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