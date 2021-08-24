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Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Asayiş 24.08.2021, 12:34
Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Hicret Mahallesi Tadım Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACE 191 ile 59 ZV 123 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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