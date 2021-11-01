Elazığ’da iki aile arasında silahlı, kılıçlı, bijonlu kavga: 3 yaralı

Elazığ’da husumetli olan akraba iki aile fertleri arasında çıkan ve pompalı ve çifteli tüfek, kılıç, bıçak, bijon, satır, levye, satır ile taşın kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba olan iki aile fertleri arasında önceden gelen husumetten dolayı dün akşam tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından bugün 2 araç ile evin önüne gelen grup, diğer ailenin evine saldırdı. Evin içerisinden ateş edilmesi üzerine araçla gelen grup, silahla karşılık verdi. Bu sırada dışarıdaki aileden bir kişi vücuduna gelen saçmalar ile yaralandı. Ardından dışarıdakiler evi taşladı ve demir korkulukları sökerek içeri girmeye çalıştı. Evdekilerin dışarı çıkması ile ortalık savaş alanına döndü. Silahların yanı sıra kılıç, bıçak, satır, bijon, levye ve taşların kullanıldığı kavgada, bir kişi kesici alet ile bir kişi de kafasına vurulan bijon ile yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.