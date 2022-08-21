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Elazığ’da iki aile arası kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 21.08.2022, 19:05
Elazığ’da iki aile arası kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile bireyleri karşılaştı. Kısa sürede çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi pompalı tüfek, bir kişi ise bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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