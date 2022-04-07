Elazığ’da husumetliler arasındaki silahlı kavgada kan aktı: 2 yaralı

Elazığ’da husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi kafasından vurularak yaralanırken bir kişi ise silahın kabzası ile darp edildi.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi 33. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli S.K. husumetlileri B.B.Y ve S.C’nin bulunduğu iş yerine gitti. Çıkan kavga sonucunda S.K. belinden çıkardığı silahla ateş etti. Olayda, B.B.Y. kafasına gelen kurşun sonucu yaralanırken S.C. ise silahın kabzası ile darp edildi. Olayın ardından şüpheli S.K. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

(MK-