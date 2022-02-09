Elazığ’da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ’da bir kurum ve iş yerinin çeşitli alanlarından hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumu içerisinde bulunan soyunma odalarından 1 adet laptop, bir iş yerindeki kumbaradan bir miktar para ile bir yemekhaneden de çeşitli tür ve miktarlarda erzak malzemesi çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin N.T. olduğunu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca N.T.’nin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.