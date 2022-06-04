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Elazığ’da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan hırsız saklandığı yerde yakalandı.

Asayiş 04.06.2022, 11:12
Elazığ’da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan hırsız saklandığı yerde yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak gözaltına alındı.

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