banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
Çift doz aşıya bedava bilet önerisi
Çift doz aşıya bedava bilet önerisi

Elazığ’da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Asayiş 25.07.2021, 14:28
Elazığ’da helikopter destekli trafik denetimi
banner502

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ’a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları hem havadan hem de karadan denetlendi. Helikopterden yapılan incelemelerde tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

Denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen ve ekipler katıldı.

Helikopterli trafik denetiminde 684 araç denetlenirken, 20 araca cezai işlem uygulandığı ve 6 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501