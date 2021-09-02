banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Elazığ’da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Fidan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 02.09.2021, 13:56
Elazığ’da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Fidan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Mustafa Fidan, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Fidan için Abdullahpaşa Mahallesi Hamidiye Camisinde öğlen namazının ardından tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, 8. Kolordu Komutan Vekili Sadettin Alp Ergin, silah arkadaşları, ailesi, askeri erkan ve yakınları katıldı.

Kore gazisi Fidan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ulukale köyü Örençayır Aile Mezarlığında defnedileceği kaydedildi.

Yorumlar (0)
31°
açık