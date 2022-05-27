banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak

Elazığ’da hafif ticari araç sürüye çarptı, 16 koyun telef oldu

Elazığ-Çemişgezek Karayolunda hafif ticari araç, yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, 16 adet koyun telef oldu.

Asayiş 27.05.2022, 16:55
Elazığ’da hafif ticari araç sürüye çarptı, 16 koyun telef oldu

Elazığ-Çemişgezek Karayolunda hafif ticari araç, yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, 16 adet koyun telef oldu.

Kaza, Elazığ Çemişgezek Karayolu Hıdırbaba köyü mevkiinde meydana geldi. H.U. idaresindeki 23 FK 683 plakalı hafif ticari araç, yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, 16 koyun telef oldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Yorumlar (0)
30°
açık