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Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Asayiş 19.07.2022, 12:42
Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yıldızbağları Mahallesi Korgeneral Osman Erbaş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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