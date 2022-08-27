Elazığ’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Elazığ’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AN 836 plakalı hafif ticari araç, şarampole girerek devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.