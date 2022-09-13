Elazığ’da göçük altında kalan işçi için ekipler seferber oldu

Elazığ’da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılması için ekipler zamanla yarıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hicret Mahallesi protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması esnasında göçük meydana geldi. Bu sırada boruları yerleştirmek için kanal içerisinde çalışan işçi S.U. toprak altında kaldı. Arkadaşları kendi elleri ile toprağı kazarak U.’ya ulaştı ve nefes almasını sağladı. Bu sırada olay yerine AFAD, İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı kurtarmak için adeta seferber oldu. Kurtarma çalışmaları esnasında şahsa oksijen takviyesi yapıldı ve serum bağlandı. Bacağı toprak ile boru arasına sıkışan işçi, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Durumu ağır olan işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.