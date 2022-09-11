Elazığ’da gerçek silaha dönüştürülen tabanca yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, gerçek silaha dönüştürülmüş kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında bir araçtan şüphelenilerek takibe alındı. Jandarma ekiplerince araç bir süre takip edildikten sonra durduruldu ve arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda şüphelinin üzerinde gerçek silaha dönüştürülen tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet 7.65 çapında fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.