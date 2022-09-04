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Elazığ’da gece denetimleri sürüyor
Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde "Dar Bölge" Uygulaması sürüyor. Gece yapılan uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar tek sorgulanarak arandı.
Asayiş 04.09.2022, 01:54
Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde "Dar Bölge" Uygulaması sürüyor. Gece yapılan uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar tek sorgulanarak arandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede gece saatleri arasında İzzetpaşa Mahallesinde 25 ekip ve 74 personelin katılımı ile Dar Bölge Uygulaması icra edildi. Uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Denetimlerin süreceği bildirildi.
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|9
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|7
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|7
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|7
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|7
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