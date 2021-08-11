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Elazığ’da ev yangını
Elazığ’da bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 11.08.2021, 19:14
Elazığ’da bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.