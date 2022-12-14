Elazığ’da ev yangını

Elazığ’da bir evde çıkan yangında hane kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Kanuni Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.