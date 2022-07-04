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Elazığ’da ev yangını

Elazığ’da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 04.07.2022, 16:48
Elazığ’da ev yangını

Elazığ’da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi Çalıgülü Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbar vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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