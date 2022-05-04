Elazığ’da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı

Elazığ’da bir anda bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Alt geçitlerde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri botla kurtardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak yağış Elazığ’da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur ve dolu yer yer sel şeklinde görüldü. Yağış ile birlikte birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt geçitlerde biriken suyun içerisinde araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. Onların yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Vatandaşlar bot ile kurtarılırken, araçlar ise çekici ile çekildi.

“Altyapı ihalesiyle ilk kazmayı vurarak yılların problemini ortadan kaldıracağız”

Öte yandan paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kıymetli hemşehrilerimiz, kısa süreli bir yağışta bile şehrimizin altyapısının ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. 20 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz altyapı ihalesiyle ilk kazmayı vurarak yılların problemini ortadan kaldıracağız inşallah” dedi.

“Çok ani olduğundan dolayı müdahale etme şansımız olmadı”

Dükkanı su basan Akif Şeker, “Çok ani olduğundan dolayı müdahale etme şansımız olmadı. Sürekli rögarı açık tutmaya çalıştık. Sel şeklinde geldiği için önleyemedik. Dükkanın önüne fayansları ve su kolilerini dizmeye başladım. Mümkün değil. İlk dolu ile başladı. Şiddetli yağdı. Rögar yolun kapasitesini kaldırmaya yetmedi” diye konuştu.

“Yağmuru izlerken kaldırımın yıkıldığını gördüm”

Batuhan Erhan ise, “Ben pencereden yağmuru izlerken kaldırımın yıkıldığını gördüm. Onun için komşuma yardım etmek istedim. Geldiğimde her taraf su içerisindeydi. Biz ne kadar çabalasak da amaçlarımıza ulaşamadık. İçeri su bastı. Aşırı derece de dolu yağıyordu” şeklinde konuştu.