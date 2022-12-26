Elazığ’da dron destekli trafik denetimi

Elazığ’da polis ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, ilimiz Güney Çevre Yolunda drone destekli; emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, şerit değiştirme ihlali ile ilgili trafik denetimleri kararlılıkla sürdürülmektedir. Ayrıca karayollarımız da trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla araç sürücüleri ve yol kullanıcılarına, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, yaya önceliği, kış lastiğinin önemi konularında broşürler dağıtılarak bilgilendirilmeler yapılmaya devam edilmektedir” denildi.