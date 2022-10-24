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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.
Elazığ’da dron destekli trafik denetimi
Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Asayiş 24.10.2022, 10:06
Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Elazığ-Pertek karayolunda gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi. 113 aracın denetlenirken, sürücülerin kurallara uymaları konusunda bilgiler verildi.