banner596

banner547

Son Dakika

Elazığ’da dron destekli trafik denetimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Asayiş 24.10.2022, 10:06
Elazığ’da dron destekli trafik denetimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Elazığ-Pertek karayolunda gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi. 113 aracın denetlenirken, sürücülerin kurallara uymaları konusunda bilgiler verildi.

Yorumlar (0)