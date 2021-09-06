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Elazığ’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Elazığ’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 06.09.2021, 18:25
Elazığ’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Elazığ’da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 34 JV 8400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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