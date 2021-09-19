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Elazığ’da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Asayiş 19.09.2021, 12:26
Elazığ’da direğe çarpan kamyon yan yattı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ş. idaresindeki 34 ER 3082 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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