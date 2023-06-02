Elazığ’da dilenci operasyonu: Kimisi ilaç param yok dedi, kimileri de kamerayı görünce araçtan inmedi

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, zabıta ekiplerini gören bir dilenci ilaç parası olmadığını savunurken, bazı dilenciler ise kamerayı görünce çekme diye bağırdı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Zabıta ekiplerini gören dilencilerden bazıları, ilaç parası olmadığı için dilendiğini savunurken bazı dilenciler ise kamerayı kapatın ki araçtan inelim dedi.

Zabıta Amiri Kadir Temur, “Elazığ Belediyesi Zabıta Amirliği olarak kent genelinde dilenci operasyonlarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız dilenen şahıslara yardım etmemelerini rica ediyoruz. Dilenene değil ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunalım. İnsanlarımızın dini duygularını sömüren insanlara müsemma göstermeyelim. Biz günlük olarak 15 dilenciyi karakola getirip kabahat kanunların cezai işlemlerini yapıyoruz. Bir süre burada bekletildikten sonra aramalarını yapıyoruz. Vatandaşlardan rica ediyoruz dilenen vatandaşlara yardım etmeyelim” dedi.