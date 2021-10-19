Elazığ’da depoda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da depoda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 170. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harput Sitelerinde bulunan bir binanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinden biri yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen şahıs ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.