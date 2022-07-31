Elazığ’da denetimler gece boyu sürdü

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü’nün dün gece başlattığı geniş katılımlı asayiş uygulaması sabaha kadar sürdü.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanması, suç islenmesinin önlenmesi, işlenen suçların faillerinin yakalanması yönelik asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla dün gece başlayan asayiş sabah kadar aralıklarla kent genelinde sürdü. Kentin birçok noktasında polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi yapıldı. Şahıslar ve araçlar tek tek arandı.

Asayiş uygulamaların süreceği bildirildi.