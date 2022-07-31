banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı

Elazığ’da denetimler gece boyu sürdü

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü’nün dün gece başlattığı geniş katılımlı asayiş uygulaması sabaha kadar sürdü.

Asayiş 31.07.2022, 07:46
Elazığ’da denetimler gece boyu sürdü

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü’nün dün gece başlattığı geniş katılımlı asayiş uygulaması sabaha kadar sürdü.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanması, suç islenmesinin önlenmesi, işlenen suçların faillerinin yakalanması yönelik asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla dün gece başlayan asayiş sabah kadar aralıklarla kent genelinde sürdü. Kentin birçok noktasında polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi yapıldı. Şahıslar ve araçlar tek tek arandı.

Asayiş uygulamaların süreceği bildirildi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu