Elazığ’da dedektör köpeği ‘Alex’ uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı
Elazığ’da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği ‘Alex’ ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ’da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği ‘Alex’ ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kent genelince devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Diyarbakır polis uygulama noktasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Dedektör köpeği ‘Alex’in arama yaptığı araçta bir parça halinde 110 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Ş.D. ve A.G. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
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