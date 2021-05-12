banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
İddaa, Fenerbahçe'ye verdiği şampiyonluk oranıyla hayrete düşürdü
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri doğruysa felakettir
Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Ramazan Bayramı'nda marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! 'Ortaya çıkacak...'
Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! 'Ortaya çıkacak...'

Elazığ’da cip takla attı, 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip takla attı, 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.

Asayiş 12.05.2021, 17:30
Elazığ’da cip takla attı, 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip takla attı, 1’i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. idaresindeki 23 AAE 496 plakalı Chevrolet marka cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 3 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.
Yorumlar (0)
20°
açık