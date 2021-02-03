Elazığ’da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Elazığ’da alacak verecek meselesi yüzünden sokakta çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda E.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşun ile karşı gruptaki F.K. (29) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. F.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ilk bilgilere göre şahıslar arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan E.Ç., "kasten adam öldürme" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.