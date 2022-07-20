Elazığ’da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Elazığ’da iki grup arasında çıkan kavgada kürsüler tekmeler havada uçuştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavgada sopalar, kürsüler tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavga anları ise oradan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.