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Elazığ’da çatı yangını

Elazığ’da 8 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Asayiş 23.08.2021, 21:22
Elazığ’da çatı yangını

Elazığ’da 8 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle İlteriş Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 katlı bir inşaatın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışması yapılan çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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