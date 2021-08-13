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Elazığ’da bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şahıs adliye sevk edildi

Elazığ’da sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek silahlı soygun girişiminde bulunan ve yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 13.08.2021, 18:00
Elazığ’da bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şahıs adliye sevk edildi

Elazığ’da sabah saatlerinde bir kuyumcu dükkanına girerek silahlı soygun girişiminde bulunan ve yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Elazığ’ın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı olan A.G., belediye iş merkezinde bulunan kuyumcuya girdi. Kendini polis olarak tanıtıp operasyonda olduğunu belirten A.G., esnafın kendisinden kimlik istemesi üzerine panikleyerek çantasından silahı çıkardı. A.G. panikle dükkan sahibinin elindeki cep telefonunu çalarak Elazığ Kapalıçarşı istikametine doğru kaçmaya başladı. Zanlı, o sırada devriye görevinde bulunan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. A.G.’nin 3 suç kaydının bulunduğu, yanındaki silahta susturucu takılı olduğu öğrenildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
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