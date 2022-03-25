Elazığ’da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama

Elazığ’da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda il merkezinde ekipler tarafından şüpheli görülen 2 şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarının ardından şahıslardan birinin elinde bulunan paket içerisinde toplam 2 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekiplerin detaylandırdığı titiz çalışmalar neticesinde konuyla bağlantılı 1 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda yine aynı suçtan gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı ve 15 şahıs hakkında da ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Bir haftada yürütülen çalışmalar sırasında ise 205 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 303 adet sentetik ecza hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.