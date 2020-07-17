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Elazığ’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
ELAZIĞ’DA TEZGAH AÇANLAR ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI YER KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 17.07.2020, 19:42
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Elazığ’da tezgah açanlar arasında çıkan bıçaklı yer kavgasında 3 kişi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı çarşının yanında tezgah açan yabancı uyruklu şahıslar ile bölgede sürekli duranlar arasında yer tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu şahıslar, 3 kişiyi bıçak ve kesici aletlerle yaralayarak kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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