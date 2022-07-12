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Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasından çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 12.07.2022, 10:15
Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasından çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Kültür Mahallesi Kültür Parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen yabancı uyruklu vatandaş ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle karşı taraf cebinden çıkardığı bıçakla yabancı uyruklu vatandaşı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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