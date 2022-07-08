Elazığ’da bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri de dahil olmak bayram öncesinde trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ’a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetime Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, jandarma ve emniyet personeli katıldı.