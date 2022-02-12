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Elazığ’da başkasının yerine SRC sınavına giren 3 joker yakalandı
Elazığ’ın Maden ilçesinde SRC sınavına başkalarının yerine giren 3 joker, polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş 12.02.2022, 14:17
Elazığ’ın Maden ilçesinde SRC sınavına başkalarının yerine giren 3 joker, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, bugün Asım Sürücü Ortaokulunda başkalarının yerine SRC sınavına giren S.Y., A.Y., ve S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.