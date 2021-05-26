banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!
Erdoğan'dan Soylu'ya destek!

Elazığ’da baraka yandı, iki binaya sıçraması ekiplerin müdahalesiyle engellendi

Elazığ’da iki bina arasındaki lastik ve tüp bulunan barakada yangın çıktı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 26.05.2021, 16:30
Elazığ’da baraka yandı, iki binaya sıçraması ekiplerin müdahalesiyle engellendi

Elazığ’da iki bina arasındaki lastik ve tüp bulunan barakada yangın çıktı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle İbrahim Paşa sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki bina arasında bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri yangını Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipler, içerisinde lastik ve tüp bulunan barakayı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile binalara sıçraması engellenen yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık