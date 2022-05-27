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Elazığ’da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Elazığ’da ayılar, arı kovanlarını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.

Asayiş 27.05.2022, 10:30
Elazığ’da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Elazığ’da ayılar, arı kovanlarını parçalayarak kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Mehmet Tolan, 7 arı kovanını köy yakınlarındaki dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları akşam kontrole giden Tolan, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı.

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