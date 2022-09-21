Elazığ’da aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Elazığ’a aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kültür Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 23 ADF 497 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile direk devrilirken otomobil ise yan yattı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.