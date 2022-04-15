Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında 256 kişi yakalandı

Elazığ’da son 2 hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan ve asayiş olaylarının şüphelisi olan 256 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son iki hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 256 şahıs yakalandı. Zanlılardan 59’u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 10 şahıs bulunurken, denetimler esnasında ise 15 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 99 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 16 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Denetimlerde çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobil ile 1 adet motosikletin sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.