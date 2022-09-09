Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 121 kişi yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 121 kişinin yakalandığı bunlardan 21’inin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 121 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 21’inin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildikleri kaydedildi. Kayıp olarak aranan 17 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 9 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 100 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 204,5 gr kubar esrar, 4,7 gr metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, çalıntı olduğu tespiti ile 5 adet kalorifer peteği ele geçirildiği ve 1 adet motosikletin belirlenen sahiplerine teslim edildiği vurgulandı.