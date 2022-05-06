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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.”
Ali Koç: "Fenerbahçe’nin yaptığı her açıklamaya saatler içinde cevap veren bu korkak zihniyet, Trabzonspor’un sezon başında yaptığı açıklamaya cevap bile veremiyor. Para cezası ve hak mahrumiyetiyle geçiyorlar."
Ali Koç: "Alanyaspor maçında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sahaya atladı. Fiziki olarak saldırıda bulundu. Covid-19 talimatlarıyla birlikte en az 6 ay ceza alması gerekirken, sadece 15 gün ceza aldı."
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 110 şüpheli yakalandı
Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı.
Asayiş 06.05.2022, 13:23
Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 110 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 18’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.
Denetimler esnasında ise 11 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 80 adet fişek, 1 adet tüfek, 5 gram metamfetamin maddesi, 42 adet uyarıcı hap ele geçirildi.