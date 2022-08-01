Elazığ’da asayiş uygulamaları sürüyor

Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yunus Emre Bulvarı başta olmak üzere kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi yapıldı. Şahıslar ve araçlar tek tek arandı.

Öte yandan, ekiplerin asayiş uygulamalarının gün boyu devam edeceği öğrenildi.