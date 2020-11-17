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Elazığ’da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Asayiş 17.11.2020, 14:20
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Elazığ’da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Arıcak karayolu Örencik Köyü Kesekköprü mekvisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 23 AAJ 341 plakalı Renault Megane marka otomobil ile karşı yönden gelen E.T. yönetimindeki 23 HL 487 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.Her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen çok sayıda ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi ile Elazığ’daki hastanelere kaldırıldı. Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 10 yaşındaki Nurten Tamar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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