Elazığ’da aracın çarptığı bisikletli yaralandı

Elazığ’da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M. idaresindeki 23 AAE 596 plakalı hafif ticari araç bisikletle çarpıştı. Kazada yere savrulan bisikletteki vatandaş yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.