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Elazığ’da alevlere teslim olan otomobil küle döndü

Elazığ’da park halindeyken alev alev yanan otomobil, küle döndü.

Asayiş 31.05.2021, 12:44
Elazığ’da alevlere teslim olan otomobil küle döndü

Elazığ’da park halindeyken alev alev yanan otomobil, küle döndü.

Yangın, Kovancılar ilçesi TOKİ konutları önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Mikail Kılıç’a ait 08 AC 373 plakalı otomobilde park halindeyken yangın çıktı. Otomobil kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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