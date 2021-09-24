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Elazığ’da ağıla yıldırım düştü, 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Elazığ’ın Keban ilçesinde ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Asayiş 24.09.2021, 18:20
Elazığ’da ağıla yıldırım düştü, 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Elazığ’ın Keban ilçesinde ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ulupınar köyünde yaşayan Hakan Aydemir’in ineklerinin bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Aydemir, bunun üzerine durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağıldaki 3 büyükbaş hayvanın telef olduğunu tespit etti. Ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

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